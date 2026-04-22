【奈良監獄ミュージアム】自由を問い直す美しきミュージアム、旧奈良監獄活用した施設の全容公開
【女子旅プレス＝2026/04/22】奈良県・奈良市の重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業として、「奈良監獄ミュージアム」が2026年4月27日に開館する。「美しき監獄からの問いかけ」をコンセプトに、建築美や歴史、アートを通じて自由を問う施設の全容が公開された。
【写真】奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート、ついに全容公開
舞台は1908年に誕生した旧奈良監獄。明治政府の司法近代化プロジェクト「明治五大監獄」の中で、唯一全貌を残す貴重な重要文化財だ。中央見張台から放射状に舎房が伸びる「ハヴィランド・システム」や、イギリス積みの赤レンガ壁など、当時から残る意匠と機能性を兼ね備えた建築美が特徴だ。全96室の独居房が連なる「第三寮」では、堅牢な鍵や分厚い木製扉を前に、近代監獄の重厚な空気を直接肌で感じることができる。
展示エリアは大きく分けて2つのテーマで構成される。A棟では、8つの展示室で奈良監獄の歩みを日本の行政制度と共に紹介。レンガ造りの一大プロジェクトや当時の先進技術を1／420の模型などで紐解き、日本の行刑の歴史を伝える。B棟では、刑務所という特殊な社会での生活を「規律」「食事」「衛生」「作業」「更生」「お金」「自由」の7つのテーマをデザインを通じて紹介。起床から就寝まで分刻みで管理された受刑者のリアルな生活にフォーカス。「自分は本当に自由か」と、現代を生きる私たちの固定観念を静かに揺さぶってくる。
かつて医務所だったC棟は、アート空間へと変貌を遂げた。「罪と罰」「時間と命」といった普遍的なテーマのもと、5組のアーティストと受刑者自身が手掛けたアート作品を展示する。展示の締めくくりとなる「むすびの部屋」では、アーティストや身近な人へ言葉を届ける「プリズン ポストカード プロジェクト」を実施している。
鑑賞後は、ミュージアムの入場者限定のミュージアムカフェ＆ショップへ足を運びたい。おすすめは、赤レンガをモチーフにしたザクザク食感の「レンガカレーパン」とご当地ソーダ。少年刑務所時代に人気だったカレーの味わいを再現した一品だ。ほかにも明治のレシピに着想を得たチーズケーキなどもある。ショップでは、アートディレクター・佐藤卓氏が選りすぐった全国の刑務所作業製品も購入できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
施設名称：奈良監獄ミュージアム
所在地：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18
開館時間：9:00〜17:00（最終入館16:00）
定休日：なし
料金：大人2,500円〜
アクセス：直通バスで「奈良監獄ミュージアム前」下車徒歩1分
近鉄奈良駅より18分／JR奈良駅より25分
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◆“美しき監獄”明治の面影を遺す放射状の赤レンガ建築
舞台は1908年に誕生した旧奈良監獄。明治政府の司法近代化プロジェクト「明治五大監獄」の中で、唯一全貌を残す貴重な重要文化財だ。中央見張台から放射状に舎房が伸びる「ハヴィランド・システム」や、イギリス積みの赤レンガ壁など、当時から残る意匠と機能性を兼ね備えた建築美が特徴だ。全96室の独居房が連なる「第三寮」では、堅牢な鍵や分厚い木製扉を前に、近代監獄の重厚な空気を直接肌で感じることができる。
◆受刑者のリアルな日常から「自由」を見つめ直す
展示エリアは大きく分けて2つのテーマで構成される。A棟では、8つの展示室で奈良監獄の歩みを日本の行政制度と共に紹介。レンガ造りの一大プロジェクトや当時の先進技術を1／420の模型などで紐解き、日本の行刑の歴史を伝える。B棟では、刑務所という特殊な社会での生活を「規律」「食事」「衛生」「作業」「更生」「お金」「自由」の7つのテーマをデザインを通じて紹介。起床から就寝まで分刻みで管理された受刑者のリアルな生活にフォーカス。「自分は本当に自由か」と、現代を生きる私たちの固定観念を静かに揺さぶってくる。
◆【監獄×アート】非日常空間で感性を刺激する5つの作品
かつて医務所だったC棟は、アート空間へと変貌を遂げた。「罪と罰」「時間と命」といった普遍的なテーマのもと、5組のアーティストと受刑者自身が手掛けたアート作品を展示する。展示の締めくくりとなる「むすびの部屋」では、アーティストや身近な人へ言葉を届ける「プリズン ポストカード プロジェクト」を実施している。
◆名物「レンガカレーパン」で余韻に浸る
鑑賞後は、ミュージアムの入場者限定のミュージアムカフェ＆ショップへ足を運びたい。おすすめは、赤レンガをモチーフにしたザクザク食感の「レンガカレーパン」とご当地ソーダ。少年刑務所時代に人気だったカレーの味わいを再現した一品だ。ほかにも明治のレシピに着想を得たチーズケーキなどもある。ショップでは、アートディレクター・佐藤卓氏が選りすぐった全国の刑務所作業製品も購入できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
施設名称：奈良監獄ミュージアム
所在地：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18
開館時間：9:00〜17:00（最終入館16:00）
定休日：なし
料金：大人2,500円〜
アクセス：直通バスで「奈良監獄ミュージアム前」下車徒歩1分
近鉄奈良駅より18分／JR奈良駅より25分
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