ディスコ、アドバンテストなど半導体製造装置関連株は売り買い交錯、前日終値近辺を軸にもみ合う展開。前日の米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が破竹の１５連騰を記録、これは東京市場でもリスク許容度の高まった海外投資家の買いを誘導する材料として注目される。ただ、きょうは引け後にディスコの３月本決算発表を控えており、この内容を見極めたいとの思惑から積極的なポジシ