文化放送29年ぶりの正社員女性アナとして話題の前田恵里花アナウンサー（25）が21日、都内の同局で行われた定例会見でお披露目された。信越放送アナを経て、4月1日に文化放送入社。「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜午前10時）など多くの番組に出演している。「どういうふうにやっていこうか、絶賛壁にぶつかっている」と明るく話し、「皆さんからの期待をいただくほど、やってやるぞという気持