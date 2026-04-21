「東北ゴールデンエンジェルス」の4人が語る今季への意気込み今季、開幕から好調の楽天を後押しする楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。ここではAYANEさん、KANNAさん、KOTOHAさん、MONAMIさんを紹介する。◇AYANEさん宮城県出身で6月1日生まれ。ニックネームは「あや姉」。趣味はサウナ、野球観戦。大好きなことは「絶叫系のアトラクションに乗ること、食べること」。幼少期にエンジェルスのJr