「東北ゴールデンエンジェルス」の4人が語る今季への意気込み

今季、開幕から好調の楽天を後押しする楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。ここではAYANEさん、KANNAさん、KOTOHAさん、MONAMIさんを紹介する。

◇AYANEさん

宮城県出身で6月1日生まれ。ニックネームは「あや姉」。趣味はサウナ、野球観戦。大好きなことは「絶叫系のアトラクションに乗ること、食べること」。

幼少期にエンジェルスのJr.チアリーダーとして8年間活動。一度はチアダンスから離れ、社会人になるも「あのときの心の輝きが忘れられない」と、オーディションに挑戦し合格。今季は活動2年目となる。

◇KANNAさん

宮城県出身で8月10日生まれ。ニックネームは「かんちゃん」。趣味は星空をみること、お散歩。

エンジェルスに憧れて6歳から楽天イーグルスチアダンススクールに通っていたKANNAさん。今季で活動2年目だが、これまでの活動で1番うれしかったことは「球団通算2000本塁打で勝利した瞬間を、エンジェルスの一員としてメンバーやファンの皆さまと喜び合えたこと」と振り返った。

◇KOTOHAさん

山形県出身で2月21日生まれ。ニックネームは「こっち」。趣味はおでかけ。「おいしいものを食べるのが大好き！」だけど「辛いものが苦手」とのこと。

幼い頃から家族とスタジアムに通い、エンジェルスに憧れ、楽天イーグルスチアダンススクールでレッスンを重ねた。今季で活動2年目。昨年、肌で感じた応援の力とスタジアムの一体感を胸に「全力でチームを後押ししながら、東北の魅力をより多くの方に届けたい」と意気込む。

◇MONAMIさん

宮城県出身で12月5日生まれ。ニックネームは「もなみん」。趣味はドラマ鑑賞で、理想の休日の過ごし方は「1日ドラマを見てゆっくり過ごしたい」。

楽天イーグルスチアダンススクール出身。「エンジェルスのように輝きたい」という夢を叶え、活動2年目を迎えた。「昨季の悔しさを晴らすため、今季は持てる力をすべて発揮してチームに貢献したい」と熱いコメントを寄せた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）