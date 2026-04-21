【アクアトピア】 7月2日～9月14日 “びしょ濡れ”バージョン 9月14日 終了 東京ディズニーリゾートは、東京ディズニーシーのアトラクション「アクアトピア」を9月14日に終了する。 なお、7月2日より9月14日までの期間中は、スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」の一環として「アクアトピア“び