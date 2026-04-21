◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」期待が高かっただけに“肩透かし”とも言える状況が続いている。高橋宏、金丸のダブルエースに、新設されたホームランウイング―。開幕前の各スポーツ紙では、中日の順位予想に「Ａクラス入り狙える」「阪神の対抗馬」など、高く評価する声が並んだ。だが、球団創設９０周年の開幕戦は広島にサヨナラ負け。そこから５連敗を喫した。守護神・松山、上林が出遅れ、岡林、サノーが負傷離脱。