◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

期待が高かっただけに“肩透かし”とも言える状況が続いている。高橋宏、金丸のダブルエースに、新設されたホームランウイング―。開幕前の各スポーツ紙では、中日の順位予想に「Ａクラス入り狙える」「阪神の対抗馬」など、高く評価する声が並んだ。

だが、球団創設９０周年の開幕戦は広島にサヨナラ負け。そこから５連敗を喫した。守護神・松山、上林が出遅れ、岡林、サノーが負傷離脱。アクシデントが続出した。遠い１勝に、ネットで厳しい声があふれる中、その責任を痛感していたのは井上一樹監督だった。「負けてばかりで世間も『何してるんだ』ってなるのは当たり前。一つずつ、切り替えて、と自分に言い聞かせてる」と唇をかんだ。

現状打破へ試合の映像と対峙（たいじ）する日々。借金６となった７日のＤｅＮＡ戦（横浜）後、指揮官のスマホの通知音が鳴った。メッセージの送り主は、阪神ヘッドコーチ時に監督を務めた矢野燿大氏だった。「俺は、どんな状況でも、監督室を出る時は“かっこいい姿”を見せてやるって決意をもって、グラウンドに行ってたよ」―。矢野政権だった２０２２年には開幕９連敗を経験したが、最後は３位まで、はい上がった。監督経験者からの言葉が心に染みた。

１４日の広島戦（豊橋）の前日には、「豊橋（名物）は、ちくわだろ？ ここで勝って、見通しよくなるんじゃないか」とユーモアを交えて選手を鼓舞。「かっこいい姿ではないけど、普段通りの姿を見せないと、勝ちも転がり込んでこないかなと思うから」と笑った。豊橋では勝ったが、現在４連敗中。勝ちに飢える井上竜の底力に期待したい。（中日担当・森下 知玲）

◆森下 知玲（もりした・ちあき）２０１８年入社。２４年から中日担当。