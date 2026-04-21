抹茶好きにはたまらないニュースが到着しました♡ nana’s green teaの人気メニュー「抹茶白玉パフェ」が、なんとコンビニスイーツとして登場。セブン‐イレブン・ジャパンと井村屋との初コラボで誕生した本格派アイスは、和素材の魅力がぎゅっと詰まった一品。自分へのご褒美にもぴったりな、贅沢な味わいをぜひチェックしてみてください♪ 抹茶パフェをそのままアイスに 看板メニュー「抹茶