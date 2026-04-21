nana’s green tea×セブン‐イレブン初コラボ♡本格抹茶パフェアイス登場

抹茶好きにはたまらないニュースが到着しました♡ nana’s green teaの人気メニュー「抹茶白玉パフェ」が、なんとコンビニスイーツとして登場。セブン‐イレブン・ジャパンと井村屋との初コラボで誕生した本格派アイスは、和素材の魅力がぎゅっと詰まった一品。自分へのご褒美にもぴったりな、贅沢な味わいをぜひチェックしてみてください♪

抹茶パフェをそのままアイスに

看板メニュー「抹茶白玉パフェ」を再現した「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、抹茶好きの期待を裏切らない仕上がり。

抹茶蜜、ホイップ風アイス、おもち、甘納豆入りつぶあん、抹茶アイス、クッキークランチを重ねた贅沢な構成で、ひと口ごとに異なる食感と味わいが楽しめます。

使用されている抹茶は、nana’s green teaこだわりのオリジナルブレンド。旨味とほろ苦さのバランスが絶妙で、甘さ控えめながらも奥行きのある味わいを実現しています。

まるでカフェで味わうパフェのような満足感が、自宅で気軽に楽しめるのが魅力です。

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和素材の魅力を引き出すこだわり

今回のコラボは、それぞれの強みを活かした本格派。井村屋の技術によるつぶあんは、甘納豆を加えることで食感と風味が豊かに。

さらに、おもちも冷凍でもやわらかさをキープする工夫が施されています。

また、抹茶蜜と抹茶アイスで異なる抹茶を使い分けている点もポイント。アイスは香りと甘みを引き立て、蜜はより深い苦味を演出。

これにより、全体のバランスが整い、最後まで飽きずに楽しめる設計になっています。

商品情報＆販売詳細

ナナズグリーンティー 抹茶パフェ



価格：388円（税抜）

発売日：2026年4月28日（火）

販売場所：全国のセブン‐イレブン

※店舗によっては取り扱いがない場合もございます。

ご褒美時間に楽しみたい一品

頑張った日のご褒美や、ちょっと贅沢したいおやつ時間にぴったりな一品♡ 抹茶の深い味わいと和素材のやさしさが重なり、心まで満たしてくれるようなひとときを演出してくれます。

コンビニで手軽に手に入るとは思えないクオリティを、ぜひ体験してみてください♪