教え子のスカートの中を盗撮したとして、都内の公立小学校教諭の男が逮捕されました。逮捕されたのは、都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（39）で、去年6月、勤務先の小学校で雑巾がけをしていた女子児童（当時8）のスカートの中を撮影した疑いが持たれています。若松容疑者は児童たちが掃除する様子を撮影するふりをして、私用のスマホでスカートの中を撮影していたということです。若松容疑者は容疑を認めたうえで、「教師