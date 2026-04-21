日清オイリオグループは4月18日、19日の両日、横浜市磯子区の横浜磯子事業場で「第41回日清オイリオ横浜磯子春まつり」を開催した。好天にも恵まれ、2日間で1万1,200人が来場した。会場ではオリーブ油などの食用油の物販が人気を集めた。今年から時間帯別の整理券を事前に配布する形にし、昨年より多めに商品を用意したという。会場内の動線も見直し、キッチンカーをグラウンド内に配置して、飲食できるスペースも別途設けた。同ま