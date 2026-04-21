'25年11月、イギリスの科学雑誌『Nature Communications』に驚くべき論文が掲載された。人間の脳は9歳、32歳、66歳、83歳を境に5つの段階に分けられ、質的に大きく変わることを明らかにしたのだ。年齢による脳の老化は、抗おうと思ったところでなかなか難しい――。しかしその流れを食い止めて、スピードを遅らせることは可能だ。【前編記事】『《脳の老化タイミング》ついにわかった…！「66歳と83歳で急速に老けます」ケンブリッ