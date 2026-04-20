TBSは20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、番組の編成を変更。午後7時から放送予定だった『CDTVライブ！ライブ！』の放送を繰り下げ、『Nスタ』を延長した報道特別番組を編成し、メインキャスターの井上貴博アナウンサー、出水麻衣アナウンサーが、沿岸部の住民に対して避難を呼びかけた。【動画】貴重！TBS江藤愛アナが大分弁“初公開”同番組では、地震