Mike Andronico/CNN Underscored（CNN）最も必要としているときにiPhoneの電池が切れることほど困るものはない。だからこそ、iPhoneに最適なモバイルバッテリーを持つことは重要だ。便利なポータブル充電器は、外出先でも素早くバッテリーを補充してくれるので、重要なメッセージに返信できるし、道中で立ち往生しなくて済む。ポケットやバッグに楽々収まるスリムなデザインも魅力だ。とはいっても難しいのは選択肢の多さだ。複数