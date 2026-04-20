ハーゲンダッツ ジャパンは、クリスピーサンド「ザ・グリーンティー」（税込373円）を4月7日から全国発売している。2001年に日本で誕生したクリスピーサンドは発売25周年を迎え、通年販売する第2の基幹商品として同商品を投入する。同商品は、上質な国産抹茶のアイスに、やさしい甘さのホワイトチョココーティングと抹茶ウエハースを組み合わせた三位一体の味わいが特長。抹茶アイスは、濃厚なクリームに負けないうまみと渋み