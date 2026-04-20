潟上市のブルーメッセあきたでは、約6万本のチューリップが見ごろを迎えていて、色とりどりの花が訪れた人を楽しませています。年間を通じて様々な種類の花が楽しめる、潟上市のブルーメッセあきた。赤や白、黄色など13種類6万本のチューリップが植えられていて、いま、見ごろを迎えています。今年は気温の高い日が続いたため、例年より2週間ほど早く開花したということです。20日は、天候にも恵まれ、朝