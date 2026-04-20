三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザは、2026年9月に迎える開業20周年を記念し、4月から年間を通じて「LAZONA 20th ANNIVERSARY」を開催する。LAZONA 20th ANNIVERSARYこれまでの感謝を込めて、12月末までに「20周年に届けたい20のこと」と題したさまざまな企画を順次展開する。4月24日〜5月10日には、各店舗で特別な割引やサービスを行う「GW FAIR」を実施する。一部店舗では、ラゾーナ川崎プラザ20周年限定特典も準備する