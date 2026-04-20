エネルギー長官ガソリン価格が3ドル未満に戻るのは来年になる可能性 ライト米エネルギー長官は、ガソリン価格が米イラン戦争前の1ガロン＝3ドル未満の水準に戻るのは来年になる可能性があると語った。 ただ、ガソリン価格はすでにピークを過ぎた可能性が高く、下落し始めると見ている。今年の最高値はバイデン政権時のピーク時よりも依然として1ドル低い。