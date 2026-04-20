タレントの辻希美が、22日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。辻希美＝テレビ朝日提供8カ月の赤ちゃんから18歳まで5人の子どもの母として奮闘する辻。現在38歳の辻は、20歳のときに、7歳上の俳優・杉浦太陽と結婚し、すぐに長女を出産。その後3人の男の子に恵まれ、昨年8月に18年ぶりに女の子が誕生したそう。5人目は自然妊娠が難しく妊活をしたという辻。出産は子どもたちと両