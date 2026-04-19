指原莉乃と若槻千夏、テレビで見慣れた2人が“ただ仲良くしゃべる”だけでは終わらなかった――。18日にスタートしたフジテレビの新バラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45〜 ※関東地区ほか)初回では、思い出の名店の個室を舞台に、初共演時の記憶から、いまの立ち位置への本音、大物ゲストへの率直すぎる反応まで赤裸々トークが続々。若槻が指原を「もうカジュアルに呼べない」と分析する場面も飛び出し、気心知れた関係だか