◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）巨人の佐々木俊輔外野手が攻守で躍動した。「１番・中堅」で先発出場して第１打席から左中間二塁打、左越えソロ、中前打と立て続けに放ち猛打賞。試合前に阿部監督から打撃の熱血指導を受け「ここ最近ちょっと（ボールを）叩きつけているので、そこら辺をちょっと修正してみたらと助言をいただきました」と、寝かせていたバットを立てるフォームに変更した。「レベ