【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真「今日好き」19歳美女、レースタイツでセクシーな着こなし披露◆村谷はるな、スラリ美脚披露村谷は、グレ