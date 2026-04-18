肌の老化の約8割は紫外線によるもの。実は、日焼け止めを365日塗ることが、もっともコスパのいい美容法なんです。 近年は、紫外線を防ぐだけでなく、うるおいや使い心地にもこだわった高機能な日焼け止めが続々登場。そこで今回は、皮膚科医・友利新さんおすすめの2026年最新日焼け止めをご紹介します。友利さんおすすめ！ 2026年最新〈日焼け止め〉アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NBアネッサ パーフェクトUV スキンケ