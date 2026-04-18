【2026最新】皮膚科医・友利新さんが厳選！コスパ最強＆高機能『日焼け止め』5選

肌の老化の約8割は紫外線によるもの。実は、日焼け止めを365日塗ることが、もっともコスパのいい美容法なんです。

近年は、紫外線を防ぐだけでなく、うるおいや使い心地にもこだわった高機能な日焼け止めが続々登場。そこで今回は、皮膚科医・友利新さんおすすめの2026年最新日焼け止めをご紹介します。

友利さんおすすめ！ 2026年最新〈日焼け止め〉

アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB

アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB

90g／2508円（編集部調べ）／資生堂

TEL 0120-81-4710

湿度環境に合わせて肌表面の水分バランスを一定に保つ「オートモイストバランス技術」搭載。SPF50+・PA++++、UV耐水性★★。

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ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム

ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム

70g／1430円（編集部調べ）／花王

TEL 0120-165-692

スフレのような軽いテクスチャー。高い紫外線防御効果と、日中の肌表面の快適性を両立。SPF50+・PA++++、UV耐水性★★。

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UVイデア XL プロテクション トーンアップティント

UVイデア XL プロテクショントーンアップティント

30ml／4070円／ラ ロッシュ ポゼ

TEL 03-6911-8572

人気の「トーンアップUV」シリーズから大人肌向けの新作が登場。ヌードベージュカラーで乾燥による小ジワやシミ、赤みをカバー。SPF50+・PA++++。

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雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル Ｎ

雪肌精 スキンケア UVエッセンスジェルＮ

90g／2420円（編集部調べ）／コーセー TEL 0120-526-311

汗や水に反応し、水分を抱え込むことで、UV防御膜を強化する「抱水シールド成分」を配合。SPF50+・PA++++、 UV耐水性★★。

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スキンアクア ヒアルロンセラムUV

スキンアクア ヒアルロンセラムUV

70g／1320円（編集部調べ）／ロート製薬

TEL 0120-503-610

高濃度の3種のヒアルロン酸を配合。 水のようなつけごこちでうるおってもちっとした肌に。SPF50+・PA++++、UV耐水性★★。

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友利さんによれば、「どんなに高価な化粧品を使っても、ていねいにお手入れをしても、紫外線対策を怠れば肌の老化は一気に加速する」とのこと。だからこそ、毎日無理なく続けられる日焼け止め選びが大切です。自分に合った一本を見つけて、心地よく紫外線対策を続けていきましょう。

教えてくれたのは ……友利 新さん

内科・皮膚科医。クリニックに勤務するかたわら、医学的根拠に基づいた美容・健康情報を各メディアで発信。YouTube公式チャンネルの登録者数は160万人以上。美と健康に関する著書も多数。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）

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