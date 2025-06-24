by Phil Mistry / PHIL FOTO¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Æ±»á¤¬½êÍ­¤¹¤ëSNS¡ÖTruth Social¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾ã³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¤³¤Î¾ã³²¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·âÀ®¸ù¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤¬¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥«¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬Truth Social¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ