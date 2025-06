AIチャットボットであるChatGPTが、一部のユーザーを陰謀論的な思考に誘い込み、現実認識を著しく歪ませる危険な事態を引き起こしていると、The New York Timesが報じました。かつては作業効率を上げる便利なツールと見なされていたAIが、人々の精神に深刻な影響を与え、中には命を脅かすほどの状況にまで発展するケースが発生しているとのことです。They Asked ChatGPT Questions. The Answers Sent Them Spiraling. - The New Yo