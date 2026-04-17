猫に『ごめんね』と謝りたいときの方法 1.安心感を意識してやさしく話しかける 猫に謝るときは、まず「怖くない存在だよ」と伝えることがいちばん大切です。猫は言葉の意味よりも、声の高さや強さから感情を読み取るからです。 たとえば、うっかり踏みそうになったり、驚かせてしまった直後に大きな声で「ごめん！」と言うと、猫にとってはさらに恐怖が強まります。人でいうと、怒鳴られているのに「大丈夫だよ」