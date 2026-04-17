世界的トレンドとして人気が続いているデニムアイテムは、この春も頼りになりそう。爽やかな着こなしを目指したい今の季節にぴったりなのが、デニムシャツ。今回は【ZARA（ザラ）】のデニムシャツを使った、おしゃれさんの最旬スタイルを紹介します。デニムコーデをアップデートしたいミドル世代は、ぜひ真似してみて。 ショート丈でこなれるデニムシャツ 【ZARA】「Z1975 ショートデニムシャツ