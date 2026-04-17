まるっと真似するだけでOK！【ZARA】40・50代のサマ見え♡「デニムシャツコーデ」

世界的トレンドとして人気が続いているデニムアイテムは、この春も頼りになりそう。爽やかな着こなしを目指したい今の季節にぴったりなのが、デニムシャツ。今回は【ZARA（ザラ）】のデニムシャツを使った、おしゃれさんの最旬スタイルを紹介します。デニムコーデをアップデートしたいミドル世代は、ぜひ真似してみて。

ショート丈でこなれるデニムシャツ

【ZARA】「Z1975 ショートデニムシャツ」\5,990（税込）

パンツともスカートともバランスが取りやすい、ショート丈が今どきなデニムシャツ。重た見えしがちな濃いめのブルーでも、首元のすっきりとしたスキッパー襟なら抜け感のある着こなしに。インナーとのレイヤードも楽しめます。袖をロールアップすれば、こなれた雰囲気を醸し出せそうです。

セットアップなら簡単おしゃれ見え

40代ママ@r_i_emamaさんは、同素材のパンツと合わせてセットアップに。統一感が生まれて、サマ見えする着こなしに仕上がっています。ショート丈シャツ × ハイウエストジーンズの組み合わせなので、自然とスタイルアップ。スニーカーで軽やかに仕上げるのも良し、パンプスやローファーできれいめに引き寄せるのも◎

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※こちらの記事ではZARA、@r_i_emama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。