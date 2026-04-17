女優真木よう子（43）が16日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。ロケに参加した男性のプレゼントにツッコミを入れた。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。翌25日はクリスマスということで、ロケ参加男性側から女性へプレゼントする企画があった。りゅうせい（桑田龍征＝経営者で「令和の虎」総合演出、40）と、ゆうと