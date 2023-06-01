俳優の夏帆が、18日から放送の「北海道コーン茶」新CM『こだわりの北海道』篇に出演する。「北海道コーン茶」の新イメージキャラクター就任後初となる本CMは、北海道出身の画家・野口俊介氏が描き下ろした油彩画の世界で、日常の喧騒さを忘れて安らげる心地よいCMに仕上がっている。【動画】爽やか…白基調のトップスで笑顔をみせる夏帆インタビューでは「北海道コーン茶」にちなみ、北海道の思い出を披露した夏帆。北海道は大