１６日、中国を国賓として訪問しているトー・ラム氏（中央）。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京4月16日】中国を国賓として訪問しているベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が16日午前、高速鉄道で北京を出発し、広西チワン族自治区に向かった。中国訪問の日程を続ける。１６日、高速鉄道で広西チワン族自治区へ向かうトー・ラム氏（右）。（北京＝新華社記者／戴天放）１６日、高速鉄道で広西チワン族自治区へ