山形県東根市の土田正剛（つちだせいごう）市長が１６日午後、死去した。８２歳だった。土田氏は県議などを経て１９９８年の市長選で初当選。７期目途中の３月市議会で多発性骨髄腫であることを明かした。「今期２８年を区切りとして後進に市政のかじ取りを託したい」として次期市長選に不出馬の意向を示し、山形市内の病院に入院していた。