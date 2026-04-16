【その他の画像・動画等を元記事で観る】 昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くすNHKの人気番組『名曲考察教室』が、月1回のレギュラー番組化。記念すべき第1回は、日本のポップス界に革命を起こした大滝詠一の代表曲のひとつ「君は天然色」を徹底的に考察する。 ■考察ゲストのマユリカ中谷裕太がプレゼン中にまさかの大号泣！ 『名曲考察教室』は、昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で