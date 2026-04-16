日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、３月いっぱいで同局を退社した岩田絵里奈アナ撮影の“イケメンショット”を公開し、話題となっている。

伊藤アナは１６日までに自身のインスタグラムを更新。「とある日の収録前の私 ｐｈｏｔｏ ｂｙ 岩田絵里奈」と記し、黒いシャツで前髪が目にかかるアイドル風ショットをアップした。

この投稿に、撮影した岩田アナが「うまいわ、私」とコメントすると、伊藤アナが「悔しいけどまじセンスあるわ」と返信。同局の郡司恭子アナの「たぶん盛れてる」の書き込みには「ポテンシャルが引き出されたとも言えますよね←ｗ」と伊藤アナが返すなど、同僚らとの楽しいやりとりを見せた。

そのほかフォロワーからは「目黒蓮くんみたい」「那須くんかと思った」「イケメン過ぎて滅」「伊藤さんイケメンすぎる」「カッコいい」「アナウンサーって知らずに見たらどっかのイケメンバーテンダーに見えてくる」「岩田アナお上手です」「岩田アナに感謝…ですね」「やばいメロすぎる」「えっ、いっとんイケメンすぎませんか」「モデルさんかと思った」「うあー前髪おろしたのかわいい」「イケメン度がどんどん上がってる！」などの声が寄せられた。

伊藤アナは同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の新アシスタントに就任し、１日の放送で結婚を生報告し話題となった。