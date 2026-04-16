あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「御節供」の略語は？「御節供」の略語はなんでしょうか？ヒントは、お正月といえば...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「おせち」でした！おせちとは、新年を祝うために重箱に詰められた縁起の良い料理のことで、「おせち料理」などとも呼ばれま