グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバー、ジェニーが、米ニュース週刊誌タイムが選定する「今年最も影響力のある100人」に選ばれた。15日（現地時間）、タイム誌が発表した「タイム100」のリストによると、アーティスト部門にジェニーが名を連ねた。韓国人としては唯一だ。K−POPを代表する歌手であるジェニーは、昨年ソロアルバム『Ruby』で、K−POP女性ソロアーティストとして初めてビルボード（Billboard）のメインシン