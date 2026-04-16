京都府南丹市の山林で行方不明となっていた男子児童が遺体で見つかった事件で、逮捕された父親は、山林に遺棄する前に別の場所にも遺体を遺棄した疑いがあることが新たにわかりました。逮捕された南丹市園部町に住む会社員・安達優季容疑者（37）は、先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでの間、園部町の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。取り調べに対し、安達容疑者は「私のやったことに