フジテレビ「ノンストップ！」に出演元サッカー日本代表のラモス瑠偉氏（69歳）が15日、フジテレビ「ノンストップ！」に出演。昨年2月に発覚したステージ3の直腸がんの闘病生活についてテレビで初告白すると、ファンからも様々な反響があがっている。ラモス氏は前立腺の検査を受けた際に、直腸がんが見つかったと告白。「ショックだった」と当時の心境を明かした。「妻と相談して、『手術をしたい。その爆弾抱えながら、生活す