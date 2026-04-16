JBL GO 5 ハーマンインターナショナルは、JBLの小型ポータブルBluetoothスピーカー「JBL GO 5」の発売日を4月23日に決定した。価格はオープンで、直販サイトの価格は7,700円。新たにUSB-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応したほか、スピーカーユニットやアンプも強化。音質を進化させた。 カラーはブラック、ブルー、レッド、ホワイト、スクワッド