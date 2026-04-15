寧夏回族自治区呉忠市塩池県にある塩州第2エネルギー貯蔵発電所がこのほど系統連系し、運用を開始した。これにより、寧夏の新型エネルギー貯蔵の系統連系規模は800万キロワット（kW）に達し、中国全土においても上位に入る水準となった。人民日報が伝えた。寧夏は国家の新エネルギー総合実証区で、「第14次五カ年計画（2021〜25年）」以降、同自治区では新たに3158万3000kWの新エネルギー設備容量が増加した。2025年末時点で新エネ