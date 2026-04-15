京都府警は4月14日午前から司法解剖を行った結果、前日に京都府南丹市で発見された男の子とみられる遺体の身元について、行方不明になっていた安達結希くん（11）であることを発表した。【写真】スコップを手に規制線奥のケモノ道に入っていく捜索員や捜査をしている一本道の深部など。他、異様な雰囲気に包まれる園部小の登校風景なども父親が警察に説明した内容などによると、結希くんは3月23日午前8時頃、父親に小学校の敷