歴代をオマージュしたデザインが話題に！ 日産は2026年4月16日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表するとともに、商品ポートフォリオのひとつとして、日産の代表的なミドルサイズセダン「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。2025年5月に発表された経営再建計画「Re：Nissan」での新型スカイラインの開発明言に続き、市販モデルの登場がより具体的になった形です。【画像】超カ