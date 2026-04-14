◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年4月14日みずほペイペイD）元守護神にさっそく出番が来た。球団と契約合意に至ったロベルト・オスナ投手（31）が14日の楽天戦で今季初登板した。2―3の7回に3番手で上がった。先頭の辰己を三ゴロ、続く黒川を154キロ直球で遊直、村林を152キロ内角直球で空振り三振に斬った。3番からの主軸を完全投球で片付けると、天井に十字架を切って、グラブをポンと叩いた。この日の楽天戦