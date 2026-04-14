一部改良でどう変わった？トヨタは2026年4月3日、「ランドクルーザー250」のガソリン車を対象とした一部改良を実施し、同日に発売しました。今回の改良では、安全機能および盗難防止装備の標準化に加え、オプション設定の見直しにより商品力を向上させています。なお、ディーゼル車については、同年12月以降の発売が予定されています。【画像】超カッコイイ！ これが“本格派”のトヨタ新型「“3列7人乗り”四駆SUV」の姿です