京都府南丹市の小学生・安達結希くんが行方不明になっている事件で、京都府警は4月13日、同市園部町の山で子どもとみられる遺体を発見した。「遺体が見つかった場所は四方を山に囲まれ、山の合間に田園風景が広がる農村地帯。発見された際は仰向けの状態で置かれていたそうです。遺体が行方不明の安達結希さんの遺体かどうかはわかりませんが、安達さんが居なくなったときと同じ服装とみられています。警察は身元確認を進めて