「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、タブレット端末（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)（アップル）3位11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(3rd)（アップル）4位LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）5位LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）6位11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）7位ASUS Chromeb