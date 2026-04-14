利根川を渡る「若草大橋有料道路」もその一部だ。(c)Tsutomu - stock.adobe.com 「千葉茨城道路」は千葉～茨城の新南北軸 千葉茨城道路の位置図。 外環道～成田空港を直結する高規格道路「北千葉道路」の整備が進んでいる。千葉ニュータウン周辺では立体交差を備えた片側2車線で整備が進む一方、外環道側や成田空港側はいまだ開通していない。全線開通すれば、千葉県内の広域移動を支える大動脈として大き