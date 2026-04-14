2年連続最多勝の有原も6失点とソフトバンク打線につかまった（C）産経新聞社リーグ優勝を狙う日本ハムは週末の本拠地でのソフトバンク戦に2連敗、これで開幕カードから対ソフトバンクには5連敗と今年も宿敵相手に苦戦を強いられている。【プロ野球解説】中日まさかの外野のミスで3連敗『四球が多い…』巨人”スタメンの起用法について言及”日本ハムとソフトバンクに見えた明確な差!!西武源田がまさかのエラー『大宮と相性悪い？